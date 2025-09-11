Олександр Усик є безперечним королем сучасного хевівейту. Він має звання абсолютного чемпіона світу, здолавши при цьому по два рази зіркових Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

Чимало експертів вважають, що наразі ніхто не здатен завдати українцю першої поразки в кар'єрі. Своєю думкою щодо цього поділився британський тренер Бен Девісон, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Хто має найбільше шансів здолати Усика?

Відомий наставник назвав боксера, який має найбільше шансів перемогти Олександра Усика. Він виділив британського 20-річного бійця, якого називають новим Майком Тайсоном.

Зараз багато розмов про те, який бій правильний для Усика. Я вірю, що він повинен битися з Мозесом Ітаумою. Зараз немає нікого з кращими шансами перемогти Олександра, ніж ця людина. Це те, що я щиро відчуваю,

– сказав Девісон.

Також Бен Девісон висловився про майбутнє свого перспективного підопічного. Він вважає, що британець має перспективу стати найкращим боксером свого покоління:

"Я не думаю, що Велика Британія коли-небудь виховувала найкращого боксера незалежно від вагової категорії. Не думаю, що є інший супертяж, якщо не говорити про Усика, і не думаю, що є інший британський боєць надважкої ваги, який має потенціал стати кращим боксером у світі P4Р – ось що ми маємо, коли мова йде про Мозеса Ітауму".

Важливо. Раніше британець заявляв, що хотів би провести бій з Олександром Усиком. При цьому він був дуже скромний у своїх висловлюваннях, тому сказав, що не буде кидати виклик українцю, адже ще не заслужив на цей шанс.

Нагадаємо, що раніше Тоні Белью висловлювався про потенційний бій Усик – Ітаума. Він розповів, чи варто британцю проводити таку битву.

Що відомо про Мозеса Ітауму?