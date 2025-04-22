Престижный клуб из Англии серьезно нацелился на подписание Лунина
- Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании украинского голкипера Андрея Лунина и полузащитника Реала Орельена Чуамени.
- Английский клуб готов выделить 100 млн евро на трансферы Лунина и Чуамени, что должно убедить Реал на продажу.
- В сезоне-2024/2025 Лунин сыграл 12 матчей, пропустил 19 голов и 4 раза отстоял "на ноль".
- Участие Лунина в финале Кубка Испании пока под вопросом.
Английский клуб нацелился на подписание украинского голкипера. Манчестер Юнайтед заинтересовался услугами Андрея Лунина.
Андрей Лунин уже неоднократно попадал "на радары" известных клубов Европы. Реал может продать украинского голкипера в другой клуб.
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Куда может перейти Лунин
Манчестер Юнайтед заинтересовался услугами украинского голкипера, пишет 24 канал со ссылкой на Pasion Futbol.
"Красные дьяволы" также заинтересованы в подписании полузащитника Реала Орельена Чуамени. Сам главный тренер лично заинтересован в трансфере двух игроков.
Аглийский клуб готов выделить на подписание Лунина и Чуамени 100 млн евро. Отмечается, что этой суммы должно хватить, чтобы купить украинца и француза.
Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин 12 матчей, в которых пропустил 19 голов и 4 раза отстоял "на ноль".
Отметим, что сейчас под вопросом участие украинского голкипера в финале Кубка Испании.