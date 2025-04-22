Престижный клуб из Англии серьезно нацелился на подписание Лунина

Английский клуб нацелился на подписание украинского голкипера. Манчестер Юнайтед заинтересовался услугами Андрея Лунина.

Андрей Лунин уже неоднократно попадал "на радары" известных клубов Европы. Реал может продать украинского голкипера в другой клуб.

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Куда может перейти Лунин

Манчестер Юнайтед заинтересовался услугами украинского голкипера, пишет 24 канал со ссылкой на Pasion Futbol.

"Красные дьяволы" также заинтересованы в подписании полузащитника Реала Орельена Чуамени. Сам главный тренер лично заинтересован в трансфере двух игроков.

Аглийский клуб готов выделить на подписание Лунина и Чуамени 100 млн евро. Отмечается, что этой суммы должно хватить, чтобы купить украинца и француза.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин 12 матчей, в которых пропустил 19 голов и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что сейчас под вопросом участие украинского голкипера в финале Кубка Испании.