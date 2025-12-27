"Это будет история": британский боксер раскрыл хитрый план Усика по продолжению карьеры

Александр Усик сейчас является главным именем в супертяжелом боксерском дивизионе. Он дважды становился в нем абсолютом, но в ноябре освободил пояс WBO и потерял этот статус.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт считает, что решение украинца отказаться от этого титула является хорошо обдуманным. Он поделился своим мнением относительно следующих шагов действующего короля хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Что сказал Уайт о плане Усика?

По мнению опытного бойца, Александр хочет оставить после себя как можно более выдающееся боксерское наследие. Поэтому он намерен в будущем все же встретиться с новым чемпионом по версии WBO Фабио Уордли, но уже в бою с более высоким статусом.

Усик умный, потому что у Фабио сейчас титул, он сделает одну или две защиты и подерется потом с Усиком. Александр побьет его и станет трехкратным абсолютным чемпионом мира. Никто никогда такого не делал, это будет история,

– сказал Уайт.

Отметим, что 37-летний Уайт является менеджером Уордли. Именно он первым заметил потенциал у действующего обладателя пояса WBO и помог тому развить профессиональную карьеру.

К слову. Сам Диллиан в последний раз выходил на ринг 16 августа. Он уже в первом раунде уступил Мозесу Итауме.

Пока официально не было объявлено о следующем бое Усика. Он станет 25-м в карьере украинского чемпиона, который имеет идеальный рекорд со всех побед, из них 15 – нокаутом (данные BoxRec).

Что известно о последних выступлениях Усика?