Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Какой прогноз на реванш дал Дилиан Уайт

Британец отметил, что это будет замечательный бой, ведь Дюбуа изменился после первого противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Но Усик стабилен уже много лет, и это безумие. Очень трудно против него драться. Дюбуа сейчас очень агрессивен, и это может сыграть не в его пользу. Он раньше таким не был,

– сказал Дилиан Уайт.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.