Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Який прогноз на реванш дав Діліан Вайт

Британець зазначив, що це буде чудовий бій, адже Дюбуа змінився після першого протистояння, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Але Усик стабільний вже багато років, і це безумство. Дуже важко проти нього битися. Дюбуа зараз дуже агресивний, і це може зіграти не на його користь. Він раніше таким не був,

– сказав Діліан Вайт.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.