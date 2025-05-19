"Это безумие": известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
- Дилиан Уайт считает, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа будет замечательным, поскольку Дюбуа изменился после первого боя.
- Первый бой состоялся в августе 2023 года, где Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.
Британский боксер Дилиан Уайт сделал прогноз на предстоящий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он считает, что реванш будет великолепным.
Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".
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Какой прогноз на реванш дал Дилиан Уайт
Британец отметил, что это будет замечательный бой, ведь Дюбуа изменился после первого противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.
Но Усик стабилен уже много лет, и это безумие. Очень трудно против него драться. Дюбуа сейчас очень агрессивен, и это может сыграть не в его пользу. Он раньше таким не был,
– сказал Дилиан Уайт.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.