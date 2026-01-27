В полуфинале соперником нашей национальной команды будет Швеция. Опытный тренер Мирон Маркевич оценил состояние украинской сборной перед этим противостоянием и назвал ее главный недостаток, сообщает Sport.ua.

Что сказал Маркевич о сборной Украины?

Специалист считает, что тренерский штаб "сине-желтых" должен поработать над действиями в обороне. Именно слабая командная защита часто является причиной негативных результатов.

В атаке у нас все неплохо играют, а вот при защите собственных ворот регулярно возникают проблемы. И это не только о защитниках. Проблема именно в командной игре "сине-желтых" во время атаки соперника. В матче со Швецией, а возможно, и в финале против Польши или Албании придется много отрабатывать у своих ворот, много бегать,

– сказал Маркевич.

Он также подчеркнул, что команда должна подойти к отборочному раунду в лучшей физической форме. Тогда ей удастся качественно работать в отборе и это может стать очень важным фактором для достижения успеха.

"Но самое главное – не имеем права ни секунды давать свободно дышать сопернику. К сожалению, это не самая сильная наша сторона, когда при потере мяча мы начинаем отбирать. Не всегда футболисты делают это слаженно. Поэтому на таких моментах необходимо обратить внимание", – заявил специалист.

К слову. Ранее появилась информация от ESPN, что уже в раунде плей-офф нашу сборную может усилить полузащитник Шахтера Педриньо, который проходит процедуру получением украинского паспорта. Маркевич прокомментировал возможность такого развития событий и рассказал, усилит ли бразилец "сине-желтых".

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?