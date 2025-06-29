Украинский голкипер Анатолий Трубин стал одним из антигероев матча, пропустив 4 мяча. Футболист получил довольно низкую оценку за свое выступление, пишет 24 канал со ссылкой на Sofascore.

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Оценка Трубина за противостояние

Анатолий провел на поле весь матч. Он продемонстрировал как и безумные сейвы, так и досадные ошибки.

Статистический портал Sofascore оценил игру Анатолия Трубина в 6,0 баллов, что является третьей худшей оценкой по итогам противостояния Бенфика – Челси. Такую же оценку получил Самуэль Даль, а самую низкую оценку получил Джанлука Престианни, который получил вторую желтую карточку и оставил Бенфику в меньшинстве. Его оценка составляет 4,8.

Справка. В сезоне-2024/2025 Анатолий Трубин сыграл 51 матч за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча и 21 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что кандидатурой украинского голкипера интересуются английские гранды. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересованы в подписании Трубина.