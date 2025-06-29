Матч между "орлами" и "аристократами" длился почти пять часов. Два из которых было использовано только на вынужденную паузу в связи с плохими погодными условиями, сообщает 24 канал.

Читайте также Ужасная ошибка Трубина привела к вылету Бенфики с Клубного ЧМ: видеообзор матча с Челси

Какой рекорд установили Бенфика и Челси

Матч между Бенфикой и Челси начался при благоприятных погодных условиях. Однако в самом конце второго тайма Славко Винчич, главный арбитр, остановил игру, ведь неподалеку было зафиксировано молнию.

Футболисты обеих команд были вынуждены уйти в раздевалку, а фанатов попросили покинуть трибуны. Матч между Бенфикой и Челси возобновился через два часа.

Таким образом противостояние между "орлами" и "аристократами" с учетом остановки продолжалось около 4 часов и 40 минут. Эта игра вошла в историю футбола, как самый длинный официальный поединок.

К слову. Предыдущий рекорд был установлен в далеком 1946 году. Тогда английские клубы Stockport County и Doncaster Rovers в рамках Division Three North Cup сыграли 203 минуты. Затем рефери остановил игру из-за наступления темноты.

Ранее сообщали, что защитник Ювентуса забил забавный автогол в матче против Манчестер Сити на Клубном чемпионате мира-2025 в США.