Матч між "орлами" та "аристократами" тривав майже п'ять годин. Дві з яких було використано лише на вимушену паузу у зв'язку з поганими погодними умовами, повідомляє 24 канал.

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Який рекорд встановили Бенфіка та Челсі

Матч між Бенфікою та Челсі розпочався за сприятливих погодних умов. Однак на самому кінці другого тайму Славко Вінчич, головний арбітр, зупинив гру, адже неподалік було зафіксовано блискавку.

Футболісти обох команд були вимушені піти у роздягальню, а фанатів попросили покинути трибуни. Матч між Бенфікою та Челсі відновився через дві години.

Таким чином протистояння між "орлами" та "аристократами" з урахуванням зупинки тривало близько 4 годин та 40 хвилин. Ця гра увійшла в історію футболу, як найдовший офіційний поєдинок.

До слова. Попередній рекорд було встановлено у далекому 1946 році. Тоді англійські клуби Stockport County та Doncaster Rovers у рамках Division Three North Cup зіграли 203 хвилини. Потім рефері зупинив гру через настання темряви.

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