В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением.

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Какую особенность Усика отметил Фьюри

"Цыганский король" отметил, что у украинца был замечательный подбородок и он умел держать удар, пишет 24 канал со ссылкой на Kanał Sportowy.

Я наносил ему много ударов, ему было действительно было больно, но Усик всегда продолжал. Деонтей Валйдер имел хороший подбородок, но его пик уже прошел, также может отметить Дерека Чисору,

– сказал Тайсон Фьюри.

Справка. В первом бою победу также одержал Александр Усик.

Напомним, что 19 июля на "Уэмбли" состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.