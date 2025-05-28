В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением.
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Какую особенность Усика отметил Фьюри
"Цыганский король" отметил, что у украинца был замечательный подбородок и он умел держать удар, пишет 24 канал со ссылкой на Kanał Sportowy.
Я наносил ему много ударов, ему было действительно было больно, но Усик всегда продолжал. Деонтей Валйдер имел хороший подбородок, но его пик уже прошел, также может отметить Дерека Чисору,
– сказал Тайсон Фьюри.
Справка. В первом бою победу также одержал Александр Усик.
Напомним, что 19 июля на "Уэмбли" состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.