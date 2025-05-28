В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням.

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Яку особливість Усика відзначив Ф'юрі

"Циганський король" зазначив, що в українця було чудове підборіддя і він вмів тримати удар, пише 24 канал з посиланням на Kanał Sportowy.

Я завдавав йому багато ударів, йому було дійсно було боляче, але Усик завжди продовжував. Деонтей Валйдер мав гарне підборіддя, але його пік уже пройшов, також може відзначити Дерека Чісору,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Довідка. У першому бою перемогу також здобув Олександр Усик.

Нагадаємо, що 19 липня на "Вемблі" відбудеться реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.