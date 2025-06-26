Сколько зарабатывает Андрей Шевченко во главе УАФ

Андрей Шевченко – выдающаяся фигура не только для украинского, но и мирового футбола. После успешной игровой карьеры и недолгой работы тренером, он стал президентом УАФ.

Легендарный футболист возглавил организацию 25 января 2024 года. 24 Канал рассказывает, сколько зарабатывает Андрей Шевченко на посту главы Украинской ассоциации футбола.

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Зарплата Шевченка в УАФ и сборной Украины

Зарплата никогда не озвучивалась официально, но было два инсайда от журналистов Игоря Бурбаса и Михаила Спиваковского. По информации первого она составляет около 50 тысяч долларов в месяц.

При этом ведущий ютуб-канала ТаТоТаке заявлял, что руководитель УАФ получает вдвое меньше. К тому же после уплаты налогов эта сумма еще уменьшается.

Также было названо, сколько денег заработал Андрей Шевченко на посту главного тренера сборной Украины в течение пяти лет. Игорь Бурбас озвучивал сумму в более 12 миллионов евро, которая с учетом бонусов доходила до 15 миллионов евро.

К слову. Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 15 июля 2016 года по 1 августа 2021 года. За это время "сине-желтые" провели 52 поединка: 25 побед, 13 ничьих и 14 поражений. Под его руководством национальная команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Напомним, ранее сообщалось, сколько зарабатывает Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.