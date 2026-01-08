Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2026 году: где и с кем сыграет главная команда

В этом году сборная Украины по футболу гарантированно проведет семь официальных поединков. Но болельщики надеются, что благодаря попаданию на чемпионат мира количество игр существенно возрастет.

Задачу выхода на Мундиаль подопечные Сергея Реброва будут решать в марте в плей-офф квалификации. При лучшем сценарии в июне и июле мы увидим "сине-желтых" на полях США, Канады и Мексики, пишет 24 канал.

С кем Украина будет играть в плей-офф отбора на чемпионат мира?

Как напоминает УАФ, свои решающие матчи квалификации на чемпионат мира национальная команда проведет в Валенсии на арене Эстадио Сьютат.

В полуфинале украинцев ждет Швеция, а в случае успеха путевку на Мундиаль мы разыграем с победителем пары Польша – Албания.

Чемпионат мира-2026. Квалификация. Плей-офф. Путь B

26 марта. 21:45. Украина – Швеция

В случае победы:

31 марта. 21:45. Украина – Польша/Албания

С кем Украина может сыграть на чемпионате мира?

Независимо от выхода или не выхода на Мундиаль, команда соберется в июне для проведения контрольных поединков – о них станет известно позже.

Согласно результатам жеребьевки, победитель пути плей-офф B попал на чемпионате мира в одну группу с Нидерландами, Японией и Тунисом. Потенциальное расписание матчей и место их проведения, как пишет Суспільне Спорт, уже известны:

Чемпионат мира-2026. Групповой этап. Группа F

15 июня. Монтеррей, Мексика. 05:00. Украина – Тунис

Монтеррей, Мексика. 20 июня. Хьюстон, США. 20:00. Нидерланды – Украина

Хьюстон, США. 26 июня. Канзас-Сити, США. 02:00. Япония – Украина

Если Украине удастся выйти из группы, то дальнейшая сетка будет зависеть от места "сине-желтых" и результатов других групп. В плей-офф попадают не только две лучшие команды квартета, но и восемь третьих мест с лучшими показателями.

С кем и когда Украина будет играть в следующей Лиге Наций?

Жеребьевка этого турнира состоится 12 февраля в Брюсселе. Сейчас известен только состав корзин в Лиге B, где будет выступать Украина:

Корзина 1. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль Израиль

Корзина 2. Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, УКРАИНА

Корзина 3. Словения, Грузия, Ирландия, Румыния Румыния

Корзина 4. Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

УЕФА пока определила лишь базовые даты проведения группового этапа. Впервые вместо трех международных пауз в календаре ФИФА прописано два перерыва на матчи сборных: длинный на стыке сентября и октября и короткий в ноябре.

Лига Наций 2025/2026. Групповой этап