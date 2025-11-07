"Девочку затравили до конца": у "любовницы Путина" отобрали золотую медаль Евро-2022
Российскую фигуристку Камилу Валиеву лишили золотой медали полученной на чемпионате Европы в 2022 году. Это стало следствием употребления спортсменкой запрещенных веществ.
В России отреагировали на лишение Камилы Валиевой чемпионского звания ЧМ-2022 по фигурному катанию. Очередную порцию возмущения выразил двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин, пишет 24 Канал со ссылкой на российское издание "Спорт-Экспресс".
Как в России отреагировали на допинг-скандал Валиевой?
Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки назвал "издевательством" очередные санкции против фаворитки Путина Камилы Валиевой. Александр Жулин связал это с политической ситуацией вокруг страны-агрессора.
А что от них еще можно ожидать? Здесь все понятно давно: как над страной издеваются, так и над Камилой это делают. Здесь все звенья одной цепи. Политика и спорт перемешались. Очень жаль. Девочку затравили до конца. Окончательно. Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Камила же была в этот момент чиста. И она для меня остается победительницей. Ей надо теперь оттолкнуться и идти вперед,
– заявил Жулин.
Отметим, что Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию. Организация приняла во внимание решение вынесенное Швейцарским федеральным трибуналом 8 октября 2025 года, которым была отклонена апелляция Камилы Валиевой.
Таким образом, Камилу Валиеву лишили золотой медали, которая досталась другой россиянке Анне Щербаковой. Второе место на Евро-2022 заняла еще одна представительница страны-террористки Александра Трусова, а "бронзу" завоевала бельгийка Луна Хендрикс.
Что известно о дисквалификации Валиевой?
- Напомним, что допинговый скандал вокруг россиянки Камилы Валиевой разгорелся на зимней Олимпиаде-2022. В пробе тогда еще 15-летней фигуристки обнаружили запрещенный триметазидин.
- В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Отсчет отстранения начался с декабря 2021 года.
- За этот период аннулированы все результаты с участием россиянки. Фигуристку лишили командного "золота" Олимпиады-2022 и золотой медали ЧЕ-2022.
- Срок дисквалификации спортсменки завершается в декабре 2025 года – за два месяца до начала Олимпийских игр-2026 в Италии. Валиева ранее сообщала, что собирается вернуться на ледовую площадку.
- Во время дисквалификации 19-летняя фигуристка не теряла времени зря. В феврале 2024 года она вместе с диктатором России Владимиром Путиным открывала "Игры будущего" в Казани. Валиева сидела рядом с международным преступником, который за нее публично вступился. Более того, скандальной фигуристке приписывают роман с престарелым имперцем.