"Дівчинку зацькували до кінця": у "коханки Путіна" відібрали золоту медаль Євро-2022

Російську фігуристку Камілу Валієву позбавили золотої медалі здобутої на чемпіонаті Європи у 2022 році. Це стало наслідком вживання спортсменкою заборонених речовин.

У Росії відреагували на позбавлення Каміли Валієвої чемпіонського звання ЧС-2022 з фігурного катання. Чергову порцію обурення висловив дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін, пише 24 Канал з посиланням на російське видання "Спорт-Експресс".

Читайте також Згадала анекдоти та Маргошу: ексчемпіонка України відреагувала на смерть Кеосаяна

Як у Росії відреагували на допінг-скандал Валієвої?

Колишній чоловік зрадниці України Тетяни Навки назвав "знущанням" чергові санкції проти фаворитки Путіна Каміли Валієвої. Олександр Жулін пов'язав це з політичною ситуацією довкола країни-агресорки.

А що від них ще можна очікувати? Тут усе зрозуміло давно: як над країною знущаються, так і над Камілою це роблять. Тут усі ланки одного ланцюга. Політика та спорт перемішалися. Дуже шкода. Дівчинку зацькували до кінця. Остаточно. Кого вважати переможцем чемпіонату Європи-2022 тепер? Каміла ж була в цей момент чиста. І вона для мене залишається переможницею. Їй треба тепер відштовхнутися і йти вперед,

– заявив Жулін.

Зазначимо, що Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переглянув результати чемпіонату Європи-2022 з фігурного катання. Організація взяла до уваги рішення винесене Швейцарським федеральним трибуналом 8 жовтня 2025 року, яким було відхилено апеляцію Каміли Валієвої.

Таким чином, Камілу Валієву позбавили золотої медалі, яка дісталася іншій росіянці Анні Щербаковій. Друге місце на Євро-2022 посіла ще одна представниця країни-терористки Олександра Трусова, а "бронзу" завоювала бельгійка Луна Хендрікс.

Що відомо про дискваліфікацію Валієвої?