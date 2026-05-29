Скандальная спортсменка долгое время оставалась главным медиалицом российского фигурного катания благодаря личной протекции Кремля. Однако даже благосклонность руководства государства не помогла ей вернуться на большую лид-арену после громкого допинг-скандала, пишет ria.ru.

Смотрите также Сын фигуриста-путиниста Плющенко сменил спортивное гражданство

Почему Валиеву не взяли в сборную?

Министерство спорта России обнародовало предварительный состав национальной сборной команды по фигурному катанию, где не нашлось места для Камилы Валиевой. По официальной версии Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), 20-летняя фигуристка не соответствует строгим спортивным критериям отбора.

Главной причиной чиновники называют полное отсутствие соревновательной практики в течение последних сезонов. Вместе с ней "за борт" главной команды выставили и другую известную спортсменку – Александру Трусову, которая также пыталась восстановить карьеру.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Звездная дисквалификация и связь с Кремлем

Проблемы Валиевой со спортивным законом начались еще во время зимней Олимпиады-2022, когда в ее организме обнаружили запрещенный триметазидин. В начале 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно дисквалифицировал фигуристку на четыре года, аннулировав все ее достижения.

Несмотря на международное наказание, Владимир Путин демонстративно поддержал спортсменку, посадив ее рядом с собой на открытии пропагандистского турнира в Казани. После этого выхода в российском обществе и СМИ начали активно распространяться слухи о том, что Валиева стала новой фавориткой диктатора, заменив постаревшую гимнастку Алину Кабаеву.

Несмотря на то, что Валиева и Трусова официально объявили о возвращении в большой спорт, спортивное руководство страны-агрессора решило перестраховаться. Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган отметил, что окончательные списки сборной будут утверждать в конце мая. Остается небольшая вероятность, что фигуристку с "кремлевским шлейфом" внесут лишь в расширенный резервный состав, что фактически лишает ее статуса лидера команды.