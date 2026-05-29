Скандальна спортсменка тривалий час залишалася головним медіаобличчям російського фігурного катання завдяки особистій протекції Кремля. Однак навіть прихильність керівництва держави не допомогла їй повернутися на велику лід-арену після гучного допінг-скандалу, пише ria.ru.

Дивіться також Син фігуриста-путініста Плющенка змінив спортивне громадянство

Чому Валієву не взяли до збірної?

Міністерство спорту Росії оприлюднило попередній склад національної збірної команди з фігурного катання, де не знайшлося місця для Каміли Валієвої. За офіційною версією Федерації фігурного катання на ковзанах Росії (ФФККР), 20-річна фігуристка не відповідає суворим спортивним критеріям відбору.

Головною причиною чиновники називають повну відсутність змагальної практики протягом останніх сезонів. Разом із нею "за борт" головної команди виставили й іншу відому спортсменку – Олександру Трусову, яка також намагалася відновити кар'єру.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Зіркова дискваліфікація та зв'язок із Кремлем

Проблеми Валієвої зі спортивним законом розпочалися ще під час зимової Олімпіади-2022, коли в її організмі виявили заборонений триметазидин. На початку 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) остаточно дискваліфікував фігуристку на чотири роки, анулювавши всі її здобутки.

Попри міжнародне покарання, Володимир Путін демонстративно підтримав спортсменку, посадивши її поруч із собою на відкритті пропагандистського турніру в Казані. Після цього виходу в російському суспільстві та ЗМІ почали активно ширитися чутки про те, що Валієва стала новою фавориткою диктатора, замінивши постарілу гімнастку Аліну Кабаєву.

Попри те, що Валієва та Трусова офіційно оголосили про повернення у великий спорт, спортивне керівництво країни-агресорки вирішило перестрахуватися. Генеральний секретар ФФККР Олександр Коган зазначив, що остаточні списки збірної затверджуватимуть наприкінці травня. Залишається невелика ймовірність, що фігуристку з "кремлівським шлейфом" внесуть лише до розширеного резервного складу, що фактично позбавляє її статусу лідера команди.