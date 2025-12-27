Российская фигуристка Камила Валиева возобновила карьеру после громкого допингового скандала. Ее возвращение на лед прокомментировала соучастница преступлений Путина Ирина Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина скептически высказалась о перспективах Камилы Валиевой. Депутат Госдумы России не верит в яркий камбэк допингистки, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский портал gazeta.ru.

Почему Роднина не верит в Валиеву?

По мнению пособницы путинского режима, 19-летняя фигуристка потеряла много времени из-за дисквалификации. За три года ее организм перестроился, а на ее место в сборную России пришли новые спортсменки.

Также негативно повлиял допинговый скандал, который обнулил все ее достижения на катке.

По поводу ее возвращения выражают восторг – а разве я восторг выражала? Какое восхищение? Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, поэтому она будет начинать буквально с чистого листа. Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение,

– сказала Роднина.

Кто такая Роднина?

Отметим, что Ирина Роднина поддерживает преступный режим Путина и агрессию против Украины. Из-за этого олимпийская чемпионка попала в санкционные списки Великобритании, стран ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 года Роднина находится под санкциями Украины.

Она неоднократно была фигуранткой различных скандалов, в том числе расистских. В 2013 году соратница Путина опубликовала в соцсетях коллаж с тогдашним президентом США Бараком Обамой, которому дарят банан.

Что известно о допинг-скандале Валиевой?