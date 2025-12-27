"Девочку обнулили": олимпийская чемпионка Роднина унизила "любовницу Путина"
- Ирина Роднина скептически высказалась относительно возвращения Камилы Валиевой в фигурное катание после допингового скандала, считая, что спортсменка потеряла время и ее достижения обнулены.
- Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление триметазидина, что привело к аннулированию ее наград, включая олимпийское "золото" и чемпионскую награду Евро-2022.
Российская фигуристка Камила Валиева возобновила карьеру после громкого допингового скандала. Ее возвращение на лед прокомментировала соучастница преступлений Путина Ирина Роднина.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина скептически высказалась о перспективах Камилы Валиевой. Депутат Госдумы России не верит в яркий камбэк допингистки, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский портал gazeta.ru.
Почему Роднина не верит в Валиеву?
По мнению пособницы путинского режима, 19-летняя фигуристка потеряла много времени из-за дисквалификации. За три года ее организм перестроился, а на ее место в сборную России пришли новые спортсменки.
Также негативно повлиял допинговый скандал, который обнулил все ее достижения на катке.
По поводу ее возвращения выражают восторг – а разве я восторг выражала? Какое восхищение? Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, поэтому она будет начинать буквально с чистого листа. Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение,
– сказала Роднина.
Кто такая Роднина?
Отметим, что Ирина Роднина поддерживает преступный режим Путина и агрессию против Украины. Из-за этого олимпийская чемпионка попала в санкционные списки Великобритании, стран ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 года Роднина находится под санкциями Украины.
Она неоднократно была фигуранткой различных скандалов, в том числе расистских. В 2013 году соратница Путина опубликовала в соцсетях коллаж с тогдашним президентом США Бараком Обамой, которому дарят банан.
Что известно о допинг-скандале Валиевой?
- Напомним, что Камила Валиева попала в допинговый скандал во время зимней Олимпиады-2022. У тогда еще 15-летней россиянки обнаружили запрещенный триметазидин.
- В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Спортсменка подала апелляцию и надеялась доказать свою невиновность. Валиева переложила вину на своего дедушку, который угостил ее пирожными с триметазидином, который вроде бы сам употреблял.
- Кроме дисквалификации, Валиевой аннулировали все старты начиная с декабря 2021 года. Фигуристка осталась без командного "золота" Игр-2022 и чемпионской награды Евро-2022. Ранее сообщалось, как в России отреагировали на лишение Валиевой наград.
- В феврале 2024 года она вместе с диктатором Владимиром Путиным открывала бутафорские "Игры будущего" в Казани. На торжественной церемонии она сидела рядом с международным преступником. Из-за этого в сети начали называть Валиеву новой любовницей Путина.