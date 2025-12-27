Російська фігуристка Каміла Валієва відновила кар'єру після гучного допінгу скандалу. Її повернення на лід прокоментувала співучасниця злочинів Путіна Ірина Родніна.

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна скептично висловилася про перспективи Каміли Валієвою. Депутатка Держдуми Росії не вірить в яскравий камбек допінгістки, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський портал gazeta.ru.

Чому Родніна не вірить у Валієву?

На думку поплічниці путінського режиму, 19-річна фігуристка втратила багато часу через дискваліфікацію. За три роки її організм перебудувався, а на її місце у збірну Росії прийшли нові спортсменки.

Також негативно вплинув допінговий скандал, який обнулив усі її досягнення на ковзанці.

З приводу її повернення висловлюють захоплення – а хіба я захоплення висловлювала? Яке захоплення? Дівчинку обнулили, жодних результатів у неї немає, тож вона починатиме буквально з чистого аркуша. Усі чекають від неї феєрії на льоду? Ой, я вас благаю. У неї за ці три роки параметри змінилися, а у нас підросло інше покоління,

– сказала Родніна.

Хто така Родніна?

Зазначимо, що Ірина Родніна підтримує злочинний режим Путіна та агресію проти України. Через це олімпійська чемпіонка потрапила в санкційні списки Великої Британії, країн ЄС, США, Австралії, Нової Зеландії, Швейцарії. Указом президента України Володимира Зеленського від 7 вересня 2022 року Родніна перебуває під санкціями України.

Вона неодноразово була фігуранткою різноманітних скандалів, в тому числі расистських. У 2013 році соратниця Путіна опублікувала у соцмережах колаж з тодішнім президентом США Бараком Обамою, якому дарують банан.

Що відомо про допінг-скандал Валієвої?