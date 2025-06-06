Сборная Украины отправилась на июньский сбор в Канаду. Там команда Сергея Реброва примет участие в товарищеском турнире Canadian Shield, где сыграет против двух оппонентов, сообщает 24 Канал.

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Где купить билеты

Первым соперником команды Сергея Реброва станет сборная Канады. Учитывая большую диаспору этнических украинцев в этой стране, матч должен вызвать ажиотаж у футбольных фанатов.

Возможность купить билеты на матч Канада – Украина до сих пор доступна! Стадион "BMO Field" в Торонто вмещает около 29,5 тысяч зрителей. Сейчас в продаже остаются более 1000 билетов в 26 различных секторов.

Сколько стоят билеты на матч Канада – Украина? Минимальная цена стартует от 51 доллара за пропуск (около 2100 гривен), тогда как самый дорогой билет оценен в 149 долларов (около 6200 гривен). При этом есть возможность купить билеты на два матча сразу.



Схема стадиона "BMO Field" в Торонто / скриншот с сайта Ticketmaster

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После игры Канада – Украина на арене начнется встреча Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар в рамках Canadian Shield. Цена на билет на оба матча варьируется от 72 до 518 долларов (от 3 до 21,5 тысяч гривен). Где купить билеты на матч Канада – Украина? Подробнее можно узнать на сайте УАФ.

Напомним, что товарищеская встреча между командами начнется 7 июня в 22:30 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Канада – Украина будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, а также на канале "Megogo Спорт".