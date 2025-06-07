Канада – Украина: во сколько начнется матч в Торонто по киевскому времени

Канада и Украина второй раз в истории сыграют товарищеский матч. На этот раз он пройдет в рамках выставочного турнира в Торонто с участием четырех сборных.

Сборная Украины готовится к своему третьему матчу в текущем году. Команда Сергея Реброва отправилась на сбор в Канаду, где примет участие в товарищеском турнире Canadian Shield, сообщает 24 Канал.

По теме Казаки Реброва едут покорять новый континент: все, что надо знать о турнире в Канаде

Когда и где матч

В первой встрече турнира Украина померяется силами с хозяевами соревнования Канадой. "Сине-желтые" планируют подготовиться к отбору на чемпионат мира-2026 благодаря этим спаррингам.

Где состоится матч Канада – Украина? Все матчи Canadian Shield, в том числе и отчетная игра, пройдут в Торонто на стадионе "BMO Field". Арена рассчитана на 29 тысяч зрителей и станет одним из стадионов чемпионата мира в 2026 году.

Когда начнется матч Канада – Украина? Старт встречи запланирован на 15:30 по местному времени. Разница в часовых поясах между Торонто и Украиной составляет +7 часов.

Читайте также Цены от 50 долларов: где купить билеты на матч Канада – Украина в Торонто и какая цена

Таким образом, игра стартует в 22:30 по Киеву. Прямая трансляция матча Канада – Украина будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO, а также на канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.

Через три дня после этого, в ночь на 11 июня, сборная Украины сыграет второй мир матч на Canadian Shield. Следующим соперником подопечных Сергея Реброва станет сборная Новой Зеландии.