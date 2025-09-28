Нападающий сборной Украины забил победный мяч в поединке с семью голами: видеообзор игры
- Даниил Сикан забил победный гол для Трабзонспора в матче против Карагюмрюка, который завершился со счетом 4:3.
- Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера в январе 2025 года, провел 23 матча, забил четыре мяча и отдал два ассиста.
В субботу, 27 сентября, состоялись матчи седьмого тура турецкой Суперлиги по футболу. В одном из них Карагюмрюк дома принимал Трабзонспор.
Гости одержали непростую победу со счетом 4:3. Победный гол в этой встрече забил украинский нападающий Даниил Сикан, сообщает 24 Канал.
Как Сикан принес победу Трабзонспору?
Он начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте. В конце основного времени 24-летний форвард замкнул головой передачу от Тима Жаболь-Фолькарелли, сделав счет 1:4.
Казалось, что этот гол не будет иметь важного значения для команды, однако он оказался решающим. Хозяева в компенсированное время забили дважды, поэтому взятие ворот украинца стало победным.
Смотрите гол Сикана в видеообзоре матча Карагюмрюк – Трабзонспор
К слову. Для Даниила Сикана это первый забитый мяч в официальном матче с 5 мая 2025 года. Тогда он отметился красивым голом в ворота Касымпаши.
После поединка об украинце высказался и главный тренер Трабзонспора Фатих Текке. Он в комментарии Milliyet заявил, что Сикан имел повреждение перед игрой.
Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор,
– сказал тренер.
Отметим, что в этом матче в составе гостей сыграли еще двое украинцев – Арсений Батагов и Александр Зубков. Они провели на поле всю игру и 80 минут соответственно.
Что известно о Сикане в Трабзонспоре?
- Перешел в турецкий клуб из Шахтера в январе 2025 года.
- Всего провел за Трабзонспор 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.
- В конце летнего трансферного окна мог перейти в Андерлехт, однако договоренность в конце концов не была достигнута.
- Сейчас Трабзонспор занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 14 очками.