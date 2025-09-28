Гости одержали непростую победу со счетом 4:3. Победный гол в этой встрече забил украинский нападающий Даниил Сикан, сообщает 24 Канал.

Как Сикан принес победу Трабзонспору?

Он начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте. В конце основного времени 24-летний форвард замкнул головой передачу от Тима Жаболь-Фолькарелли, сделав счет 1:4.

Казалось, что этот гол не будет иметь важного значения для команды, однако он оказался решающим. Хозяева в компенсированное время забили дважды, поэтому взятие ворот украинца стало победным.

Смотрите гол Сикана в видеообзоре матча Карагюмрюк – Трабзонспор

К слову. Для Даниила Сикана это первый забитый мяч в официальном матче с 5 мая 2025 года. Тогда он отметился красивым голом в ворота Касымпаши.

После поединка об украинце высказался и главный тренер Трабзонспора Фатих Текке. Он в комментарии Milliyet заявил, что Сикан имел повреждение перед игрой.

Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых любимых игроков. Пока получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор,

– сказал тренер.

Отметим, что в этом матче в составе гостей сыграли еще двое украинцев – Арсений Батагов и Александр Зубков. Они провели на поле всю игру и 80 минут соответственно.

Что известно о Сикане в Трабзонспоре?