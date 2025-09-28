Гості здобули непросту перемогу з рахунком 4:3. Переможний гол у цій зустрічі забив український нападник Данило Сікан, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Гравець збірної України віддав дебютний асист в АПЛ і поставив на коліна Манчестер Юнайтед

Як Сікан приніс перемогу Трабзонспору?

Він розпочинав гру на лаві запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині. Наприкінці основного часу 24-річний форвард замкнув головою передачу від Тіма Жаболь-Фолькареллі, зробивши рахунок 1:4.

Здавалося, що цей гол не матиме важливого значення для команди, проте він виявився вирішальним. Господарі в компенсований час забили двічі, тож взяття воріт українця стало переможним.

Дивіться гол Сікана у відеоогляді матчу Карагюмрюк – Трабзонспор

До слова. Для Данила Сікана це перший забитий м’яч в офіційному матчі з 5 травня 2025 року. Тоді він відзначився красивим голом у ворота Касимпаші.

Після поєдинку про українця висловився й головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке. Він у коментарі Milliyet заявив, що Сікан мав пошкодження перед грою.

Сікан минулого тижня був травмований, ми залучили його до одного тренування. На кожному тренуванні він один з найулюбленіших гравців. Поки отримує ігровий час, він той, хто любить футбол. У мене буде з ним розмова,

– сказав тренер.

Зазначимо, що в цьому матчі у складі гостей зіграли ще двоє українців – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Вони провели на полі всю гру та 80 хвилин відповідно.

Що відомо про Сікана у Трабзонспорі?