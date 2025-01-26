Черновицкий каратист, который не вернулся в Украину с соревнований, объяснил свой поступок

Украинский каратист Евгений Пилипюк вместе с женой после турнира в Италии решил не возвращаться в Украину. После огласки в обществе спортсмен записал видео, в котором объяснил ситуацию.

Федерация каратэ Украины исключила супругов Пилипюк из состава сборной. Кроме того, спортсменам грозит пожизненная дисквалификация, пишет 24 Канал.

Читайте также Предлагали квартиру, – Верняев о предложениях по смене гражданства

Не вернулся в Украину из-за мобилизации

Однако впоследствии выяснилось, что Дарья Пилипюк вернулась в Черновцы. Поэтому она считает несправедливым исключением ее из состава сборной и лишение наград.

Скандальную ситуацию прокомментировал Евгений Пилипюк. Он записал видео, которое обнародовала Tribuna. Каратист назвал свой поступок "недостойным по отношению к украинскому сообществу и нашим воинам".

Евгений признал свою вину и сообщил обстоятельства, которые подтолкнули его к побегу из Украины. Накануне выезда его тренер Александр Пикулин предлагал за 4 тысячи долларов организовать отсрочку от мобилизации. Пилипюк должен был поступить на аспирантуру, но тренеру не удалось реализовать замысел.

Пикулин также предлагал спортсмену должность тренера, но это не давало Евгению отсрочку. Поэтому Пилипюк принял решение "законно выехать из Украины на соревнования".

По его словам, жена не знала о его намерениях остаться за границей, а потому считает несправедливым лишение ее спортивных наград.

Отметим, что супруги Евгения и Дарьи Пилипюк не вернулись в Украину после соревнований в итальянской Венеции, которые состоялись в конце декабря прошлого года. Спортсмены должны были приехать к определенному сроку.