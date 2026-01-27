Пресс-служба Динамо опубликовала видео, на котором капитан команды Виталий Буяльский находится за рулем автомобиля. Рядом с ним на пассажирском сиденье можно увидеть защитника киевлян Александра Караваева.

Какую музыку слушают футболисты Динамо?

В салоне авто играла песня "Кохайтесь, чорнобриві".

На видео можно услышать комментарий от защитника команды.

Видите, как на тренировку еду. Мой персональный водитель - капитан команды Динамо Киев,

– отметил Караваев.

Само видео было подписано словами: "Украинский вайб не имеет границ".

Таким образом, команда подчеркнула национальную атмосферу даже во время сборов за рубежом.

Болельщикам пришелся по душе выбор песни, и они активно отреагировали в комментариях под видео. Они поделились своими впечатлениями и эмоциями от услышанного украинского трека.

Динамо готовится к весенней части сезона