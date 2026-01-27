Пресслужба Динамо опублікувала відео, на якому капітан команди Віталій Буяльський перебуває за кермом автомобіля. Поруч із ним на пасажирському сидінні можна побачити захисника киян Олександра Караваєва.

Яку музику слухають футболісти Динамо?

У салоні авто грала пісня "Кохайтесь, чорнобриві".

На відео можна почути коментар від захисника команди.

Бачите, як на тренування їду. Мій персональний водій ‒ капітан команди Динамо Київ,

– зазначив Караваєв.

Саме відео було підписане словами: "Український вайб не має кордонів".

Таким чином, команда підкреслила національну атмосферу навіть під час зборів за кордоном.

Вболівальникам припав до душі вибір пісні, і вони активно відреагували в коментарях під відео. Вони поділилися своїми враженнями та емоціями від почутого українського треку.

Як гравці Динамо їхали на тренування: дивіться відео

Динамо готується до весняної частини сезону