"Мой личный водитель": Караваев назвал звезду УПЛ, которая возит его на тренировки
Сейчас киевское Динамо проводит тренировочные сборы в Турции. Футболисты команды активно делятся подробностями подготовки со своими болельщиками в социальных сетях
Пресс-служба Динамо опубликовала видео, на котором капитан команды Виталий Буяльский находится за рулем автомобиля. Рядом с ним на пассажирском сиденье можно увидеть защитника киевлян Александра Караваева.
Какую музыку слушают футболисты Динамо?
В салоне авто играла песня "Кохайтесь, чорнобриві".
На видео можно услышать комментарий от защитника команды.
Видите, как на тренировку еду. Мой персональный водитель - капитан команды Динамо Киев,
– отметил Караваев.
Само видео было подписано словами: "Украинский вайб не имеет границ".
Таким образом, команда подчеркнула национальную атмосферу даже во время сборов за рубежом.
Болельщикам пришелся по душе выбор песни, и они активно отреагировали в комментариях под видео. Они поделились своими впечатлениями и эмоциями от услышанного украинского трека.
Как игроки Динамо ехали на тренировку: смотрите видео
Динамо готовится к весенней части сезона
Перед зимним перерывом Динамо Киев занимает 4-е место в турнирной таблице с 26 очками.
Во время сборов команда запланировала провести 6 товарищеских матчей, из которых уже сыграно два: Динамо – Корона Кельце (0:0) и Динамо – Малишева (8:1).
Следующая контрольная игра состоится 30 января против Кауно Жальгирис.
Чемпионат Украинской премьер-лиги должен возобновиться 21 февраля. Первый матч после паузы Динамо проведет против львовского Руха.