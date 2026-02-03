Обладатель "Золотого мяча" сменил клубную прописку: где будет играть Бензема
- Карим Бензема перешел из Аль-Иттихада в Аль-Хиляль за 25 миллионов евро, подписав контракт до конца сезона-2026/2027.
- Бензема будет играть под 90-м номером, а его дебют может состояться 5 февраля в матче против Аль-Ахдуда.
В понедельник, 2 февраля, в большинстве стран мира был последний день зимнего трансферного окна. В последние часы перед его закрытием состоялось несколько интересных переходов.
Одним из них стал трансфер обладателя "Золотого мяча-2022". Карим Бензема сменил клубную прописку, оставив Аль-Иттихад, за который выступал с 2023 года, информирует пресс-служба клуба.
Где будет играть Бензема?
Французский форвард продолжит выступать в Саудовской Аравии. Он перешел в местный Аль-Хиляль, который является действующим лидером национального чемпионата.
По данным Transfermarkt, Бензема подписал соглашение с новым клубом до завершения сезона-2026/2027. Сумма трансфера 38-летнего футболиста составила 25 миллионов евро.
Он будет играть под 90-м номером. Дебют может состояться уже 5 февраля в выездном поединке против Аль-Ахдуда, который начнется в 19:30 по киевскому времени.
К слову. В этот же день Лион, который является бывшим клубом Карима, подписал Романа Яремчука. Он перешел на правах аренды из Олимпиакоса с опцией выкупа.
Отметим, что против Аль-Иттихада, с которым француз попрощался не лучшим образом, его новый клуб сыграет 19 февраля. Сейчас расстояние между командами в турнирной таблице составляет 13 очков.
Что известно о карьере Бензема?
Является воспитанником Лиона, откуда перешел в Реал, где стал настоящей легендой клуба, проведя 648 матчей. В них он забил 354 гола и отдал 156 результативных передач.
На взрослом уровне завоевал 35 трофеев, в частности, пять раз побеждал в Лиге чемпионов.
Обладатель "Золотого мяча-2022".
За национальную сборную Франции сыграл 97 матчей, в которых отметился 37 голами и 20 ассистами.