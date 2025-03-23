Флорентино Перес хочет пригласить легенду "бланкос" на пост рулевого команды. Ранее специалист уже работал у руля мадридцев, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.
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Кто может возглавить Реал
По имеющейся информации, "Королевский клуб" намеревался пригласить Хаби Алонсо. Однако испанский специалист принял решение остаться в леверкузенском Байере еще на один год.
Поэтому в Реале размышляют над тем, чтобы Карло Анчелотти на посту главного тренера команды заменил Зинедин Зидан. Решение о назначении француза будет принято в ближайшие месяцы.
- Зинедин Зидан занимал должность главного тренера Реала с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.
- С "Королевским клубом" французский специалист дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. А также трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов и дважды триумфовал в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.