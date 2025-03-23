Флорентино Перес хочет пригласить легенду "бланкос" на пост рулевого команды. Ранее специалист уже работал у руля мадридцев, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Кто может возглавить Реал

По имеющейся информации, "Королевский клуб" намеревался пригласить Хаби Алонсо. Однако испанский специалист принял решение остаться в леверкузенском Байере еще на один год.

Поэтому в Реале размышляют над тем, чтобы Карло Анчелотти на посту главного тренера команды заменил Зинедин Зидан. Решение о назначении француза будет принято в ближайшие месяцы.