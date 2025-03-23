Флорентіно Перес хоче запросити легенду "бланкос" на пост керманича команди. Раніше спеціаліст вже працював у руля мадридців, повідомляє 24 канал зі посиланням на Fichajes.net.

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Хто може очолити Реал

За наявною інформацією, "Королівський клуб" мав наміри запросити Хабі Алонсо. Однак іспанський спеціаліст ухвалив рішення залишитись у леверкузенському Баєрі ще на один рік.

Тому у Реалі розмірковують над тим, щоб Карло Анчелотті на посаді головного тренера команди замінив Зінедін Зідан. Рішення щодо призначення француза буде прийнято найближчими місяцями.