Третий приход легенды: Реал нашел замену Карло Анчелотти

Реал может сменить главного тренера летом этого года. Руководство мадридского клуба решило, кто может заменить Карло Анчелотти во главе "сливочных".

Флорентино Перес хочет пригласить легенду "бланкос" на пост рулевого команды. Ранее специалист уже работал у руля мадридцев, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Кто может возглавить Реал

По имеющейся информации, "Королевский клуб" намеревался пригласить Хаби Алонсо. Однако испанский специалист принял решение остаться в леверкузенском Байере еще на один год.

Поэтому в Реале размышляют над тем, чтобы Карло Анчелотти на посту главного тренера команды заменил Зинедин Зидан. Решение о назначении француза будет принято в ближайшие месяцы.