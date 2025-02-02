Анчелотти раскритиковал судейство после позорного поражения от Эспаньола
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался относительно поражения Реала в матче против Эспаньола. Наставник в очередной раз раскритиковал арбитров.
В субботу, 1 февраля, Реал встретился с Эспаньолом в рамках 23-го тура Ла Лиги. "Королевский клуб" сенсационно проиграл со счетом 1:0, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.
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Анчелотти раскритиковал судейство
На 61 минуте Килиан Мбаппе пошел в быструю контратаку, но футболист соперников остановил его, бросившись в подкат сзади. Арбитр показал ему желтую карточку, что разозлило наставника "сливочных".
Решение, которое приняли судья и VAR, объяснить нельзя. Это был явный фол. Мы не понимаем, почему арбитр не показал красную карточку Ромеро. К счастью, Мбаппе не получил травму, но ведь именно для этого существует VAR,
– рассказал Карло Анчелотти.
Отметим, что Реал сейчас занимает лидерскую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, однако из-за поражения, Атлетико приблизилось к команде и отрыв составляет один балл.