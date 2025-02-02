У суботу, 1 лютого, Реал зустрівся з Еспаньйолом в межах 23-го туру Ла Ліги. "Королівський клуб" сенсаційно програв з рахунком 1:0, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Читайте також Третя перемога поспіль: Миколенко допоміг Евертону розтрощити прямого конкурента за місце в АПЛ

Анчелотті розкритикував суддівство

На 61 хвилині Кіліан Мбаппе пішов у швидку контратаку, але футболіст суперників зупинив його, кинувшись у підкат ззаду. Арбітр показав йому жовту картку, що розлютило наставника "вершкових".

Рішення, яке прийняли суддя та VAR, пояснити не можна. Це був явний фол. Ми не розуміємо, чому арбітр не показав червону картку Ромеро. На щастя, Мбаппе не отримав травму, але ж саме для цього існує VAR,

– розповів Карло Анчелотті.

Відзначимо, що Реал наразі посідає лідерську позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, однак через поразку, Атлетіко наблизилось до команди та відрив становить один бал.