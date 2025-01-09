В четверг, 9 января, львовский Рух вышел из отпуска. Футболисты собрались на клубной базе и провели первую тренировку, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "желто-черных".
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Кто остался в команде Пономарева
На фотографиях с тренировки можно заметить присутствие игрока сборной Украины Алексея Сыча, которого сватали в киевское Динамо и Карпаты. Однако пока фланговый защитник готовится к сезону в составе "желто-черных".
По информации ТаТоТаке, отсутствовали на первом занятии три лидера команды Виталия Пономарева – вингер Илья Квасница, центральный полузащитник Олег Федор и форвард Игорь Краснопир. Также Рух покинул хавбек Владислав Семотюк, который играл за львовян на правах аренды.
Первая тренировка Руха / фото с сайта ФК Рух
Зато с командой работают потенциальные новички: защитник Олег Горин из Днепра-1 и хавбек Богдан Козак из тернопольской Нивы. Кроме того, вернулись из аренды Руслан Непейпиев (из Левого Берега) и Андрей Столярчук (из Подолья).
Подготовку ко второй части сезона Рух продолжит в Словении, куда отправится 22 января. Там подопечные Пономарева проведут семь спаррингов.
Что известно об объединении львовских клубов
- Напомним, что ранее была информация о переходе в Карпаты сразу шестерых лидеров Руха. "Желто-черные" в весенней части чемпионата собирались доигрывать молодежным составом.
- А уже летом должно состояться полноценное объединение, по которому во Львове оставалась одна команда УПЛ, а Рух сосредоточился на собственной академии.
- Сумма соглашения между Карпатами и Рухом ориентировочно оценивается в 15 миллионов.