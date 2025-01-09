У четвер, 9 січня, львівський Рух вийшов з відпустки. Футболісти зібралися на клубній базі та провели перше тренування, пише 24 Канал з посиланням на сайт "жовто-чорних".
До теми Рух може продовжити виступи в УПЛ у новому сезоні: хто з гравців Карпат поповнить "жовто-чорних"
Хто залишився у команді Пономарьова
На світлинах з тренування можна помітити присутність гравця збірної України Олексія Сича, якого сватали у київське Динамо та Карпати. Проте наразі фланговий захисник готується до сезону у складі "жовто-чорних".
За інформацією ТаТоТаке, були відсутні на першому занятті три лідери команди Віталія Пономарьова – вінгер Ілля Квасниця, центральний півзахисник Олег Федор та форвард Ігор Краснопір. Також Рух залишив хавбек Владислав Семотюк, який грав за львів'ян на правах оренди.
Перше тренування Руху / фото з сайту ФК Рух
Натомість з командою працюють потенційні новачки: захисник Олег Горін з Дніпра-1 та хавбек Богдан Козак з тернопільської Ниви. Крім того, повернулися з оренди Руслан Непейпієв (з Лівого Берега) та Андрій Столярчук (з Поділля).
Підготовку до другої частини сезону Рух продовжить у Словенії, куди вирушить 22 січня. Там підопічні Пономарьова проведуть сім спарингів.
Що відомо про об'єднання львівських клубів
- Нагадаємо, що раніше була інформація про перехід до Карпат одразу шістьох лідерів Руха. "Жовто-чорні" у весняній частині чемпіонату збиралися догравати молодіжним складом.
- А вже влітку повинно відбутися повноцінне об'єднання, за яким у Львові залишалася одна команда УПЛ, а Рух зосередився на власній академії.
- Сума угоди між Карпатами та Рухом орієнтовно оцінюється у 15 мільйонів.