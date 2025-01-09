У четвер, 9 січня, львівський Рух вийшов з відпустки. Футболісти зібралися на клубній базі та провели перше тренування, пише 24 Канал з посиланням на сайт "жовто-чорних".

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Хто залишився у команді Пономарьова

На світлинах з тренування можна помітити присутність гравця збірної України Олексія Сича, якого сватали у київське Динамо та Карпати. Проте наразі фланговий захисник готується до сезону у складі "жовто-чорних".

За інформацією ТаТоТаке, були відсутні на першому занятті три лідери команди Віталія Пономарьова – вінгер Ілля Квасниця, центральний півзахисник Олег Федор та форвард Ігор Краснопір. Також Рух залишив хавбек Владислав Семотюк, який грав за львів'ян на правах оренди.

Перше тренування Руху / фото з сайту ФК Рух

Натомість з командою працюють потенційні новачки: захисник Олег Горін з Дніпра-1 та хавбек Богдан Козак з тернопільської Ниви. Крім того, повернулися з оренди Руслан Непейпієв (з Лівого Берега) та Андрій Столярчук (з Поділля).

Підготовку до другої частини сезону Рух продовжить у Словенії, куди вирушить 22 січня. Там підопічні Пономарьова проведуть сім спарингів.

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