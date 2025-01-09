Рух вышел из отпуска без трех игроков основы, но с новичками

Львовские клубы Карпаты и Рух произвели фурор в медийном пространстве заявлением об объединении. Однако до сих пор клубы не сообщали детали сенсационного слияния двух команд.

В четверг, 9 января, львовский Рух вышел из отпуска. Футболисты собрались на клубной базе и провели первую тренировку, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "желто-черных".

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Кто остался в команде Пономарева

На фотографиях с тренировки можно заметить присутствие игрока сборной Украины Алексея Сыча, которого сватали в киевское Динамо и Карпаты. Однако пока фланговый защитник готовится к сезону в составе "желто-черных".

По информации ТаТоТаке, отсутствовали на первом занятии три лидера команды Виталия Пономарева – вингер Илья Квасница, центральный полузащитник Олег Федор и форвард Игорь Краснопир. Также Рух покинул хавбек Владислав Семотюк, который играл за львовян на правах аренды.

Первая тренировка Руха / фото с сайта ФК Рух

Зато с командой работают потенциальные новички: защитник Олег Горин из Днепра-1 и хавбек Богдан Козак из тернопольской Нивы. Кроме того, вернулись из аренды Руслан Непейпиев (из Левого Берега) и Андрей Столярчук (из Подолья).

Подготовку ко второй части сезона Рух продолжит в Словении, куда отправится 22 января. Там подопечные Пономарева проведут семь спаррингов.

Что известно об объединении львовских клубов