Карпаты – Рух 3:1

Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Пидгурский (АГ), 72 – Пастух, 89

Руководство этих коллективов в конце 2024 года шокировало заявлением об объединении усилий для развития футбольного клуба Карпаты. Это было первое дерби после соглашения и оно ожидалось местными болельщиками очень сильно.

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"Львы" подтвердили статус фаворита

О принципиальности перед игрой говорил и известный комментатор Виктор Вацко, который заявлял, что "желто-черным" за эту игру пообещали премию на команду 4 миллиона гривен. И оба коллектива со старта продемонстрировали, что они будут бороться на поле до последнего.

Игроки обеих команд шли в агрессивные стыки и не убирали ноги. Они заработали уже в первом тайме четыре желтые карточки.

Именно в первой половине встречи в основном и решилась судьба всего поединка. Счет на 20-й минуте открыли "львы", благодаря голу лучшего игрока марта в УПЛ. Павел Полегенько сделал передачу с правого фланга в центр штрафной площадки на Игоря Невеса, который сбросил под удар Бруниньо, а тот в касание отправил мяч в ворота мимо Дмитрия Ледвия.

А уже на последней минуте первого тайма серьезное преимущество для своей команды обеспечил Игорь Невес, который до этого отметился ассистом. Он первым сориентировался в суматохе после подачи с углового и практически с линии ворот переправил мяч в сетку, забив свой дебютный гол в УПЛ.

Третий мяч в поединке на 72-й минуте "львы" снова забили после подачи с углового. Капитан Руха Денис Пидгурский срезал мяч головой в собственные ворота.

Однако разгрома гостям все же удалось избежать. Гол-престижа с еще одного углового в конце игры забил Евгений Пастух.

Справка. Благодаря этой победе Карпаты приблизились на расстояние в два очка к четвертой позиции, которая позволяет квалифицироваться в еврокубки. Рух остался на девятой строчке.

Напомним, что в этом туре будо сыграно еще одно дерби. В киевском Динамо одержало победу над Оболонью со счетом 3:0.