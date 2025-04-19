Карпати – Рух 3:1

Голи: Бруніньйо, 20, Невес, 45, Підгурський (АГ), 72 – Пастух, 89

Керівництво цих колективів наприкінці 2024 року шокувало заявою про об'єднання зусиль для розвитку футбольного клубу Карпати. Це було перше дербі після угоди й воно очікувалося місцевими вболівальниками дуже сильно.

Читайте також Головний тренер Олімпіакоса виніс вердикт Яремчуку: чи залишиться українець у клубі

"Леви" підтвердили статус фаворита

Про принциповість перед грою говорив і відомий коментатор Віктор Вацко, який заявляв, що "жовто-чорним" за цю гру пообіцяли премію на команду 4 мільйони гривень. Й обидва колективи зі старту продемонстрували, що вони будуть боротися на полі до останнього.

Гравці обох команд йшли в агресивні стики та не прибирали ноги. Вони заробили вже в першому таймі чотири жовті картки.

Саме в першій половині зустрічі здебільшого й вирішилася доля всього поєдинку. Рахунок на 20-й хвилині відкрили "леви", завдяки голу найкращого гравця березня в УПЛ. Павло Полегенько зробив передачу з правого флангу в центр штрафного майданчика на Ігора Невеса, який скинув під удар Бруніньйо, а той в дотик відправив м'яч у ворота повз Дмитра Ледвія.

А вже на останній хвилині першого тайму серйозну перевагу для своєї команди забезпечив Ігор Невес, який до цього відзначився асистом. Він першим зорієнтувався в метушні після подачі з кутового та практично з лінії воріт переправив м'яч у сітку, забивши свій дебютний гол в УПЛ.

Третій м'яч у поєдинку на 72-й хвилині "леви" знову забили після подачі з кутового. Капітан Руха Денис Підгурський зрізав м'яч головою у власні ворота.

Проте розгрому гостям все ж таки вдалося уникнути. Гол-престижу з ще одного кутового наприкінці гри забив Євген Пастух.

Довідка. Завдяки цій перемозі Карпати наблизилися на відстань у два очки до четвертої позиції, яка дозволяє кваліфікуватися у єврокубки. Рух залишився на дев'ятій сходинці.

Нагадаємо, що в цьому турі будо зіграно ще одне дербі. У київському Динамо здобуло перемогу над Оболонню з рахунком 3:0.