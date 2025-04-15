Реал нашел замену Куртуа: им стал голкипер аутсайдера Ла Лиги
- Реал Мадрид планирует подписать 23-летнего вратаря Хоана Гарсию из Эспаньола как долгосрочную замену Тибо Куртуа.
- Переговоры между клубами уже продолжаются, и планируется, что Гарсия останется в Эспаньоле в аренде еще на год после трансфера.
- В сезоне-2024/2025 Гарсия сыграл 30 матчей, пропустил 40 голов и имел 6 матчей без пропусков, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
Реал нашел голкипера на замену Тибо Куртуа. Выбранный кандидат в долгосрочной перспективе сможет заменить бельгийского футболиста.
В Реале вполне довольны работой Тибо Куртуа. Несмотря на это в клубе уже нашли голкипера, который в долгосрочной перспективе заменит бельгийца.
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Кем хотят заменить Куртуа
Мадридский клуб активно работает над подписанием 23-летнего вратаря Хоана Гарсии, который сейчас защищает цвета Эспаньола, пишет 24 канал со ссылкой на Bernabéu Digital.
Несмотря на удовлетворение игрой бельгийского голкипера, руководство "сливочных" приняло решение найти молодого и перспективного вратаря, который в будущем сможет стать основным в команде.
Бывший спортивный директор Эспаньола Роберто Эрнандо подтвердил, что между клубами уже ведутся переговоры. Планируется, что Реал оформит покупку Гарсии во время ближайшего трансферного окна, однако оставит его в родном клубе еще на год в аренде, чтобы он продолжал получать игровую практику.
Справка. В сезоне-2024/2025 Хоан Гарсия сыграл 30 матчей, в которых пропустил 40 голов и 6 раз ворота оставались "сухими".
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.