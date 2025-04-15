В Реале вполне довольны работой Тибо Куртуа. Несмотря на это в клубе уже нашли голкипера, который в долгосрочной перспективе заменит бельгийца.

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Кем хотят заменить Куртуа

Мадридский клуб активно работает над подписанием 23-летнего вратаря Хоана Гарсии, который сейчас защищает цвета Эспаньола, пишет 24 канал со ссылкой на Bernabéu Digital.

Несмотря на удовлетворение игрой бельгийского голкипера, руководство "сливочных" приняло решение найти молодого и перспективного вратаря, который в будущем сможет стать основным в команде.

Бывший спортивный директор Эспаньола Роберто Эрнандо подтвердил, что между клубами уже ведутся переговоры. Планируется, что Реал оформит покупку Гарсии во время ближайшего трансферного окна, однако оставит его в родном клубе еще на год в аренде, чтобы он продолжал получать игровую практику.

Справка. В сезоне-2024/2025 Хоан Гарсия сыграл 30 матчей, в которых пропустил 40 голов и 6 раз ворота оставались "сухими".

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.