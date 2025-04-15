У Реалі цілком задоволені роботою Тібо Куртуа. Попри це у клубі вже знайшли голкіпера, який у довгостроковій перспективі замінить бельгійця.

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Ким хочуть замінити Куртуа

Мадридський клуб активно працює над підписанням 23-річного воротаря Хоана Гарсії, який зараз захищає кольори Еспаньола, пише 24 канал з посиланням на Bernabéu Digital.

Попри задоволення грою бельгійського голкіпера, керівництво "вершкових" ухвалило рішення знайти молодого й перспективного воротаря, який у майбутньому зможе стати основним у команді.

Колишній спортивний директор Еспаньола Роберто Ернандо підтвердив, що між клубами вже тривають перемовини. Планується, що Реал оформить покупку Гарсії під час найближчого трансферного вікна, однак залишить його в рідному клубі ще на рік в оренді, аби він продовжував отримувати ігрову практику.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Хоан Гарсія зіграв 30 матчів, у яких пропустив 40 голів і 6 разів ворота лишались "сухими".

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює футболіста в 20 мільйонів євро.