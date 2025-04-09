Стало известно, что Кевин находится в шорт-листе именитых европейских клубов. Бразилец может перебраться в Серию А или на Туманный Альбион, сообщает 24 канал со ссылкой на arenanapoli.it.

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Кого заинтересовал Кевин

Кевин может покинуть Шахтер и перейти в Наполи летом 2025 года. Спортивный директор "голубых" составил список потенциальных новичков клуба на следующее трансферное окно.

Бразильский легионер является номером один в шорт-листе Наполи. Отметим, что Шахтер может отпустить Кевина, если получит выгодное предложение по звездному игроку.

Ранее стоимость Кевина составляла 25 миллионов евро. Однако после хороших выступлений бразильского вингера в составе "горняков" его трансферная цена выросла до 30 миллионов евро.

К слову. Кевин перешел в Шахтер в январе 2024 года из Палмейраса. "Горняки" заплатили за бразильского вингера 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кевин сыграл в 26 матчах за Шахтер во всех турнирах. На счету бразильца шесть забитых мячей и три результативные передачи.