Стало відомо, що Кевін знаходиться у шорт-листі іменитих європейських клубів. Бразилець може перебратись в Серію А або на Туманний Альбіон, повідомляє 24 канал із посиланням на arenanapoli.it.

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Кого зацікавив Кевін

Кевін може покинути Шахтар та перейти в Наполі влітку 2025 року. Спортивний директор "блакитних" склав список потенційних новачків клубу на наступне трансферне вікно.

Бразильський легіонер є номером один у шорт-листі Наполі. Зазначимо, що Шахтар може відпустити Кевіна, якщо отримає вигідну пропозицію стосовно зіркового гравця.

Раніше вартість Кевіна складала 25 мільйонів євро. Однак після хороших виступів бразильського вінгера у складі "гірників" його трансферна ціна зросла до 30 мільйонів євро.

До слова. Кевін перейшов у Шахтар у січні 2024 року з Палмейраса. "Гірники" заплатили за бразильського вінгера 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні Кевін зіграв у 26 матчах за Шахтар в усіх турнірах. На рахунку бразильця шість забитих м'ячів та три результативні передачі.