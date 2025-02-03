Однако в новой кампании он потерял место в стартовом составе и почти не появляется на футбольном поле. Эту ситуацию прокомментировал предшественник украинца Кико Касилья, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

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Поддержка от коллеги по цеху

Бывший голкипер Реала высказался о малом количестве игровой практики в Андрея Лунина. Он заявил, что уроженец Харьковской области заслужил своей игрой на право решать самому уходить из мадридского клуба или бороться за место в основе:

"Быть запасным вратарем в Реале непросто. В то время, когда Куртуа и Кепа были травмированы, Андрей провел выдающийся сезон. Во многом победа в той Лиге чемпионов была добыта благодаря ему. Он отыграл решающие моменты. Недавно он переподписал контракт с Реалом – это награда.

Лунин заслужил право решать, когда уходить, а когда нет. Вы заслуживаете право уйти или терпеть. Даже, если ты знаешь, кто перед тобой. Ему придется выбирать. Лучшее, что могло с ним случиться – это заслужить это уважение и знать, что даже, если Куртуа не будет играть, Лунин останется надежным вратарем для всех. Это важно".

К слову. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за "сливочных" семь матчей, в которых пропустил 10 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими". Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Отметим, что следующий поединок Реал проведет 5 февраля на выезде против Леганеса. Четвертьфинальная игра Кубка Испании начнется в 22:00 по киевскому времени.