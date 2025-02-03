Проте в новій кампанії він втратив місце у стартовому складі та майже не з'являється на футбольному полі. Цю ситуацію прокоментував попередник українця Кіко Касілья, повідомляє 24 Канал із посиланням на AS.

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Підтримка від колеги по цеху

Колишній голкіпер Реала висловився про малу кількість ігрової практики в Андрія Луніна. Він заявив, що уродженець Харківщини заслужив своєю грою на право вирішувати самому йти з мадридського клубу чи боротися за місце в основі:

"Бути запасним воротарем у Реалі непросто. У той час, коли Куртуа та Кепа були травмовані, Андрій провів видатний сезон. Багато в чому перемога в тій Лізі чемпіонів була здобута завдяки йому. Він відіграв вирішальні моменти. Нещодавно він перепідписав контракт із Реалом – це нагорода.

Лунін заслужив право вирішувати, коли йти, а коли ні. Ви заслуговуєте на право піти або терпіти. Навіть, якщо ти знаєш, хто перед тобою. Йому доведеться обирати. Найкраще, що могло з ним трапитися – це заслужити цю повагу та знати, що навіть, якщо Куртуа не гратиме, Лунін залишиться надійним воротарем для всіх. Це важливо".

До слова. У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за "вершкових" сім матчів, у яких пропустив 10 м'ячів і тричі залишав свої ворота "сухими". Його чинна угода з мадридським клубом розрахована до 30 червня 2030 року.

Зазначимо, що наступний поєдинок Реал проведе 5 лютого на виїзді проти Леганеса. Чвертьфінальна гра Кубка Іспанії розпочнеться о 22:00 за київським часом.