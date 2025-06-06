Игра завершилась победой "Фурии Рохи" над звездными "Ле Бле" – 5:4. Однако Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции, превзойдя Тьерри Анри, сообщает 24 канал.

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Какой рекорд установил Мбаппе

Первый тайм матча завершился со счетом 2:0 в пользу Испании. Однако во второй половине игры французы смогли пробить вратаря "Фурии Рохи" Унаи Симона.

Килиан Мбаппе отметился двумя голевыми действиями в матче против испанцев. Сначала звездный нападающий реализовал пенальти, а затем отдал результативную передачу на Матиса Шерки.

По информации Stats Foot, 26-летний нападающий стал абсолютным рекордсменом сборной Франции. Мбаппе превзошел достижение Анри по количеству результативных действий в составе "Ле Бле".

В своем активе Килиан Мбаппе имеет 80 результативных действий – 49 голов и 31 ассист. Тогда как Тьерри Анри выполнил 78 голевых действий – 51 забитый мяч и 27 результативных передач.

Интересно, что звездный форвард Реала провел 89 матчей за "Ле Бле". На счету Анри 123 поединка в футболке сборной Франции.

К слову. Килиан Мбаппе на третьем месте среди лучших голеадоров сборной Франции. Первую строчку занимает Оливье Жиру – 57 голов, а вторая позиция за Тьерри Анри.

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