Звездный Мбаппе повторил рекорд легенд Барселоны в Эль-Класико
- Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче против Барселоны в 35-м туре Ла Лиги-2024/2025.
- В текущем сезоне Мбаппе забил 39 голов и отдал 5 результативных передач в 53 матчах за Реал.
В воскресенье, 11 мая, состоялся 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Барселона встретилась с Реалом в четвертом Эль-Класико в текущей кампании.
Адское дерби между испанскими грандами завершилось победой "блаугранас" – 4:3. Килиан Мбаппе в сумасшедшем матче оформил хет-трик, сообщает 24 канал.
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На уровне с легендами
Килиан Мбаппе в первые 15 минут матча дважды поразил ворота Барселоны. В последней трети Эль-Класико звездный французский нападающий в третий раз отметился забитым мячом.
По данным Opta Jose, Мбаппе стал первым игроком "галактикос" в 21 веке, который забил за Реал три гола в Эль-Класико в рамках высшего испанского дивизиона. До этого это удавалось Лионелю Месси (дважды) и Луису Суаресу (один раз).
Видеообзор матча Барселона – Реал:
В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в 53 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету звездного нападающего "галактикос" 39 забитых мячей и 5 голевых передач.
Ранее стало известно, что Хаби Алонсо возглавит Реал летом 2025 года. Испанский наставник уже подписал контракт с "Королевским клубом".