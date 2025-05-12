Звездный Мбаппе повторил рекорд легенд Барселоны в Эль-Класико

В воскресенье, 11 мая, состоялся 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Барселона встретилась с Реалом в четвертом Эль-Класико в текущей кампании.

Адское дерби между испанскими грандами завершилось победой "блаугранас" – 4:3. Килиан Мбаппе в сумасшедшем матче оформил хет-трик, сообщает 24 канал.

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На уровне с легендами

Килиан Мбаппе в первые 15 минут матча дважды поразил ворота Барселоны. В последней трети Эль-Класико звездный французский нападающий в третий раз отметился забитым мячом.

По данным Opta Jose, Мбаппе стал первым игроком "галактикос" в 21 веке, который забил за Реал три гола в Эль-Класико в рамках высшего испанского дивизиона. До этого это удавалось Лионелю Месси (дважды) и Луису Суаресу (один раз).

Видеообзор матча Барселона – Реал:

В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в 53 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету звездного нападающего "галактикос" 39 забитых мячей и 5 голевых передач.

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо возглавит Реал летом 2025 года. Испанский наставник уже подписал контракт с "Королевским клубом".