Первая половина встречи Франция – Украина закончилась нулевой мировой. На старте второй 45-минутки Егор Назарина в борьбе против защитника "Ле Бле" Дайота Упамекано едва не заработал пенальти для сине-желтой сборной, передает 24 Канал.

Что сделал Мбаппе во время матча Франция – Украина?

Главный арбитр матча Славко Винчич пошел просматривать эпизод в повторе. В эти секунды капитан французской сборной Килиан Мбаппе занимался отвратительной работой. Форвард мадридского Реала пытался испортить отметку 11-метрового, буцая по ней ногами. Килиан решил предостеречься на случай, если судья таки назначит пенальти в ворота его сборной. Этот момент попал в камеру одного из фанов на трибунах.

К сожалению, Винчич не усмотрел в этой борьбе фола со стороны центрбека "Ле Бле".

Видео поступка Мбаппе

После матча Мбаппе объяснил, почему пытался испортить отметку. Килиан рассказал, что часто пробивает пенальти, поэтому знает, где ставится опорная нога. Француз хотел, чтобы кто-то из игроков сборной Украины поскользнулся во время пробивания 11-метрового, которого так и не назначили.

Это крысиный жест. Я поговорил с арбитром, и он сразу сказал, что пенальти может быть. Поэтому я исходил из того, что он будет. Хотел поставить Майка Меньяна в лучшие условия. Это не стоит повторять, но это такие мелкие крысиные хитрости, как говорится,

– процитировало слова Мбаппе издание RMC Sport.

К сожалению, Украина не только не получила пенальти в ворота Франции, но и пропустила аж четыре гола. Дубль в украинские владения Анатолия Трубина оформил как раз Мбаппе. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу команды Дидье Дешама со счетом 4:0.

